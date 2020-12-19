Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло

Всех пациентов с диагнозом COVID-19, которых удалось спасти, в срочном порядке перевели в другие больницы.
Утром в субботу, 19 декабря, в турецком городе Газиантеп, который находится в южной части страны, прогремел мощный взрыв в крупном университетском госпитале, где лечат больных COVID-19. В результате взрыва погибли 9 пациентов.
Как сообщает агентство Anadolu, взорвался кислородный аппарат. Вначале сообщалось о восьми жертвах взрыва. Чуть позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число жертв увеличилось до 9 человек.
Министр уточнил, что после взрыва кислорода в отделении интенсивной терапии вспыхнул пожар.
Всех пациентов с диагнозом COVID-19, которых удалось спасти, в срочном порядке перевели в другие больницы, которые имеют необходимое оборудование для их лечения.
В соцсетях появилось видео взрыва:
Взрыв в турецкой больнице – о чем сообщалось ранее:
- 19 декабря в городе Газиантеп на юге Турции в медучреждении взорвался кислородный аппарат. 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу.
- Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.
- Отмечается, что 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.
Автор: Адриана Бубновская