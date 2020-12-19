Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло

Число жертв взрыва в турецкой больнице возросло / aa.com.tr

Утром в субботу, 19 декабря, в турецком городе Газиантеп, который находится в южной части страны, прогремел мощный взрыв в крупном университетском госпитале, где лечат больных COVID-19. В результате взрыва погибли 9 пациентов.

Как сообщает агентство Anadolu, взорвался кислородный аппарат. Вначале сообщалось о восьми жертвах взрыва. Чуть позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число жертв увеличилось до 9 человек.

Министр уточнил, что после взрыва кислорода в отделении интенсивной терапии вспыхнул пожар.

Всех пациентов с диагнозом COVID-19, которых удалось спасти, в срочном порядке перевели в другие больницы, которые имеют необходимое оборудование для их лечения.

В соцсетях появилось видео взрыва:

Взрыв в турецкой больнице – о чем сообщалось ранее: