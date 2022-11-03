"На мясокомбинат": мобилизованные из Калининграда ищут, где "напиться перед смертью"

Мобилизованных из Калиниграда отправляют в Украину / Скриншот

В Сети опубликовали видео с россиянами, которых мобилизовали на войну в Украину по приказу Владимира Путина.

Очевидцы показали, как десятки людей в военной форме сажают в автобусы и тентованные грузовики перед отправкой на войну в Украину.

При этом автор видео дает нелицеприятные комментарии в адрес мобилизованных. Он говорит, что общался с ними и мобилизованные признали, что они являются "пушечным мясом".

"Привезли пацанов из Калининграда в Украину. Все пьяные бегают, водку ищут, напиться перед смертью", - отмечают очевидцы.

"Ну, давайте ребята, на мясокомбинат!", - добавил автор видео.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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