На войну гребут сумасшедших со справкой: в РФ массовые облавы из-за мобилизации

Массовая "мобилизация" на войну в РФ / Скриншот

В рамках объявленной Владимиром Путиным массовой мобилизации в РФ на войну в Украину хватают всех подряд прямо на улицах.

Соответствующее видео уже опубликовано в Сети. На нем зафиксированы массовые "повесточные облавы" в России.

В частности, новобранцев в армию РФ насильно хватают у станций метро и даже на рынках. Сопротивляющихся заламывают полицаи и бросают в автозаки.

Кроме того, в Москве мобилизовали не служившего выпускника детского дома Ивана Усынкина, страдающего слабоумием. Об этом рассказала его жена Елена.

/ Скриншот

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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