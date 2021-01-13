Настоящие бомбы с таймерами: в США раскрыли новые детали штурма Капитолия

Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы.
Самодельные бомбы, которые были найдены возле Капитолия в Вашингтоне во время штурма здания, являются настоящими и имеют часовой механизм.
Как заявил и.о. прокурора США Майкл Шервин, которого цитирует корреспондент телеканала NBC News Том Винтер, найденные во время беспорядков возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими, на них были установлены таймеры.
Прокурор добавил, что правоохранители пока не знают, были ли бомбы отвлечением, или их установили для нанесения телесных повреждений протестующим.
Также не исключено, что они были заложены для реализации сразу обеих этих целей.
Кроме того, Шервин заявил, что по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия наказанием может стать 20 лет тюрьмы.
Читайте такжеБомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий
"Некоторые обвинения - по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы", - сказал он.
Он отметил, что ФБР и офис прокурора работают по всей стране, ищут совершивших тяжкие преступления, в которых могут быть признаки сговора.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.