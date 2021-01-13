Настоящие бомбы с таймерами: в США раскрыли новые детали штурма Капитолия

Протестующие оставили бомбы у Капитолия / Reuters

Самодельные бомбы, которые были найдены возле Капитолия в Вашингтоне во время штурма здания, являются настоящими и имеют часовой механизм.

Как заявил и.о. прокурора США Майкл Шервин, которого цитирует корреспондент телеканала NBC News Том Винтер, найденные во время беспорядков возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими, на них были установлены таймеры.

Прокурор добавил, что правоохранители пока не знают, были ли бомбы отвлечением, или их установили для нанесения телесных повреждений протестующим.

Также не исключено, что они были заложены для реализации сразу обеих этих целей.

Кроме того, Шервин заявил, что по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия наказанием может стать 20 лет тюрьмы.

Читайте такжеБомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий

"Некоторые обвинения - по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы", - сказал он.

Он отметил, что ФБР и офис прокурора работают по всей стране, ищут совершивших тяжкие преступления, в которых могут быть признаки сговора.

Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред: