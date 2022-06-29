НАТО признало Россию главной угрозой Альянса

Россию признали главной угрозой для НАТО / Reuters

Страны Североатлантического альянса на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, признали Россию ключевой угрозой странам блока. Новый статус РФ вошел в стратегию безопасности организации на ближайшие 10 лет.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с различными угрозами со всех стратегических направлений. Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях по-прежнему представляет прямую угрозу безопасности нашего населения, а также международной стабильности и процветанию. Мы категорически отвергаем и самым решительным образом осуждаем терроризм. С решимостью, решимостью и солидарностью союзники будут продолжать противодействовать угрозам России и реагировать на ее враждебные действия, а также бороться с терроризмом в соответствии с международным правом", - сказано в декларации Альянса.

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