Навального развеселила версия МВД РФ о панкреатите во время отравления

Навальный ежегодно проходил медобследование и был здоров в день вылета из Томска / Reuters

Российский оппозиционер, глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный заявил, что версия российских врачей, по которой он впал в кому из-за обострения панкреатита, является абсолютной ложью.

"Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров", — он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам политика, утверждения МВД России о том, что его жена Юлия якобы рассказывала врачам о его диете, не соответствуют действительности

"Они просто берут и придумывают ее слова", — возмутился Навальный.

Отметим, ранее в России заявили, что у Навального в августе произошло нарушение углеводного обмена, это основной диагноз. Сопутствующим диагнозом назвали хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции и обострением. Отравление не подтвердилось. В анализах, на одежде и вещах, к которым мог прикасаться Навальный в Томске, следов отравляющих веществ не нашли.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", — сообщили в МВД.