Названа причина отказа Тихановской назвать Крым украинским

Светлана Тихановская ушла от конкретного ответа по Крыму / Reuters

В Беларуси лидер оппозиции Светлана Тихановская отказалась назвать Крым частью Украины, поскольку это может навредить всему протестному движению в республике.

"Пропаганда Лукашенко и России говорят, что Тихановская прозападная, пропольская, проамериканская. И, чтобы как-то дистанцироваться от этой репутации, она должна делать шаги, в том числе пророссийские, чтобы не создавать негативного восприятия среди тех, кто не за Евросоюз", — в эфире 5 канала заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council Франак Вячорка.

По словам аналитика, если бы Тихановская открыто признала Крым украинским, то потеряла бы большое количество сторонников в своей стране, которые занимают пророссийскую позицию.

"И поэтому не надо от нее ждать геополитических курсов или программ — не для этого она пошла на выборы и стала лидером оппозиции", — заключил эксперт.

Читайте такжеТихановская назвала главное условие возвращения в БеларусьКак известно, Тихановская ранее резко ответила на вопрос "Чей Крым?" и попросила больше не спрашивать об этом.

"Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский?" — сказала оппозиционер.

Как сообщал Главред, ранее Мария Колесникова, одна из ближайших соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, обратилась к сотрудникам силовых органов Беларуси и потребовала от них перестать выполнять приказы власти.

Тем временем белорусская генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Координационного совета оппозиции. Производство квалифицировали по статье 361 УК РБ – "захват власти". Речь идет, в том числе, и о призывах к захвату или свержению власти при помощи обращений к другим государствам, а также использовании средств массовой информации и интернета.