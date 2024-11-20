Не до мира: Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение на удары ATACMS по РФ

Нанесение ударов американским вооружением по территории России якобы может спровоцировать углубление войны.

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Эрдоган назвал решение Байдена ошибкой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что сказал Эрдоган:

Турция не поддерживает разрешение США на удары по России

Война в Украине может закончиться дипломатией

Решение Байдена может эскалировать войну

Решение президента США Джо Байдена о предоставлении Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами ATACMS по объектам вглубь страны-агрессора России в Турции считают неправильным.

Это сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk. По его мнению, сейчас нужно искать пути, как закончить войну в Украине с помощью "доброй воли и дипломатии", а не с помощью оружия.

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"Байден сделал шаг, который можно интерпретировать как попытку разжечь войну и гарантировать, что она никогда не закончится или даже распространится. Этот шаг Байдена приведет не только к эскалации конфликта, но и к более резкой реакции России", - сказал президент Турции.

ATACMS / Инфографика: Главред

Эрдоган напомнил об одобрении Путиным новой доктрины, которая предусматривает ответ России ядерным оружием на атаку баллистическими ракетами. Это, по его мнению, может поставить регион и мир на грань новой большой войны.

"Мы надеемся и желаем, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, допущенная на почве этой большой ошибки, будет подобна броску огня в пороховую бочку. Поэтому советую всем быть осторожными", - добавил он.

Разрешение на удары западным вооружением вглубь России - реакция мира

Напомним, по информации СМИ, после того как Байден разрешил бить Украине американским вооружением по России, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что вскоре ВСУ смогут использовать против врага на территории РФ и ракеты Storm Shadow.

Накануне, как писал Главред, на решение Байдена отреагировали в Польше. По словам президента Анджея Дуды, это разрешение нынешней администрации США может стать решающим моментом в войне.

Зато премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России, ведь по его мнению, такое решение может привести лишь к эскалации войны.

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