"Не хотят передавать": в Пентагоне озвучили решение по танкам Leopard для Украины

На встрече в формате Рамштайн сосредоточились на том, чтобы у Украины была мощь для успехов на поле боя прямо сейчас.

ВСУ, Остин / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам встречи в формате Рамштайн заявил, что Германия пока не готова предоставить Украине танки Leopard.

"Я думаю, что вы уже слышали, что сказал министр обороны Германии ранее о предоставлении танков Leopard 2. Да, мы сосредоточились на том, чтобы Украина имела возможность и мощь для того, чтобы делать определенные успехи на поле боя прямо сейчас. Мы понимаем, о каком промежутке времени мы говорим: с сегодняшнего дня и до весны, когда будет благоприятная пора для контрнаступления", - говорит он.

Он отметил, что Германия пока не готова предоставить Украине Leopard.

"Когда речь о танках, да, сегодня Польша предлагает Украине предоставить танки. Пока какие-то другие дополнительные объявления я не могу предоставить. Вы слышали, что сказал министр обороны Германии. Они пока не готовы предоставить Украине Leopard", - подытожил Остин.

Танки Leopard для Украины

Для реэкспорта оружия немецкого производства нужно разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.

19 января польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

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