Украинский экс-нардеп схлопотал 28 месяцев тюрьмы в Швейцарии – СМИ

Николай Мартыненко / УНИАН

В Швейарии Федеральный уголовный суд приговорил бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения.

Ему инкриминируют отмывание 2,8 млн евро, сообщает программа Схемы со ссылкой на источник.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", - подчеркивается в сообщении.

По информации журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания", а Скаленко - 24 месяцев заключения.

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Напомним, Николая Мартыненко подозревали в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.