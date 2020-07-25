В дельфинарии Алушты расчленили дельфина

В Алуште расчленили дельфина / фото фейсбук Галина Огнёва

Вопиющий случай произошел в аннексированном Россией Крыму. В дельфинарии "Акварель", который находится в Алуште, расчленили мертвого дельфина. По данному факту чиновники проведут проверку.

Об этом пишет РИА "Новости".

По информации, дельфин умер из-за хронических заболеваний. Чтобы провести экспертизу, нужно было сохранить тело. Из-за отсутствия холодильника нужного размера, работники разделили труп животного на куски.

"Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки", - сообщил так называемая "глава" местной администрации Галина Огнева.

Она отметила, что даже отсутствие холодильника не оправдывает поступка.

Чуть позже в соцсети чиновница сообщила, что не имеет права закрывать дельфинарий.

"В настоящее время, без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что очень скоро будет дана правовая оценка действиям руководства дельфинария "Акварель", – заявила Огнева.

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