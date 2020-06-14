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В России отреагировали на "наступательную дипломатию" Киева

14 июня 2020, 23:28

В Кремле заявили, что Украина если и наступает, то "на грабли".

Пушков
Пушков назвал наступательную дипломатию "граблями" / Фото: Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался пошутить в ответ на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" Киева в отношении Москвы.

"Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле "наступательная", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

По утверждению Пушкова, только в таком смысле Кулеба прав.

Все началось с того, что украинский министр заявил о новой политике Киева в отношении конфликта на Донбассе – о так называемой наступательной дипломатии.

Мы сосредоточены на трех вещах. Первая - это наступательная дипломатия. Это означает, что не мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - сказал Кулеба в интервью Укринформу.

По словам министра, наступательная позиция станет для Украины принципиальной в диалоге с Кремлем.

Читайте также"Черный юмор": Кулеба сделал смелое заявление о Минских переговорах"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск", выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент о, условно говоря, "плохой" Украине", - отметил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря титаническим усилиям украинского дипломатического корпуса.

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

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