Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцев

Требование относится и к лицам, которые ранее сделали прививку от коронавируса.
Гражданам Украины для въезда на территорию Польши с 15 декабря нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2. Документ должен быть на польском или английском языке. При этом в момент пересечения границы с собой должен быть и COVID-сертификат о вакцинации. Требование по тесту не распространяется на учеников, которые получают образование на территории польского государства.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, новые требования по въезду в Польшу для украинцев актуальны с 15 декабря. Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до пересечения контрольно-пропускного пункта.
Въезд в Польшу из Украины с 15 декабря – какие понадобятся документы
- Сертификат вакцинации против COVID-19
- Отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тест, или экспресс-тест на антиген).
Примечательно, что правило относится и к вакцинированным лицам. Люди, у которых есть прививка от коронавируса, так же должны продемонстрировать наличие негативного теста на COVID-19.
"Во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда тест был сделан", - уточнили в Госпогранслужбе.
Кому не нужно сдавать тест при въезде в Польшу
- Учащимся, которые обучаются на территории польского государства или в соседней стране, а также сопровождающим их опекунам
- Детям, посещающим детские сады в Польше и соседних государств при сопровождении их опекунами.
Подчеркивается, что правила распространяются на граждан всех стран, которые не входят в Европейский Союз.
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