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Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцев

15 декабря 2021, 16:51
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Требование относится и к лицам, которые ранее сделали прививку от коронавируса.

Польша,флаг
Для въезда в Польшу в обязательном порядке понадобится отрицательный тест на COVID-19 / УНИАН

Гражданам Украины для въезда на территорию Польши с 15 декабря нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2. Документ должен быть на польском или английском языке. При этом в момент пересечения границы с собой должен быть и COVID-сертификат о вакцинации. Требование по тесту не распространяется на учеников, которые получают образование на территории польского государства.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, новые требования по въезду в Польшу для украинцев актуальны с 15 декабря. Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до пересечения контрольно-пропускного пункта.

Въезд в Польшу из Украины с 15 декабря – какие понадобятся документы

  • Сертификат вакцинации против COVID-19
  • Отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тест, или экспресс-тест на антиген).

Примечательно, что правило относится и к вакцинированным лицам. Люди, у которых есть прививка от коронавируса, так же должны продемонстрировать наличие негативного теста на COVID-19.

"Во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда тест был сделан", - уточнили в Госпогранслужбе.

Кому не нужно сдавать тест при въезде в Польшу

  • Учащимся, которые обучаются на территории польского государства или в соседней стране, а также сопровождающим их опекунам
  • Детям, посещающим детские сады в Польше и соседних государств при сопровождении их опекунами.

Подчеркивается, что правила распространяются на граждан всех стран, которые не входят в Европейский Союз.

Читайте такжеБольше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевНапомним, ранее Сейм Польши внес изменения в законодательство, согласно которым на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя украинцы смогут законно работать в Польше в течение 2 лет.

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