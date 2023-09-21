"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

В тщетной попытке "замазать" свою причастность к уничтожению драмтеатра в Мариуполе, пропагандисты "достали из нафталина" скандальную актрису Дарью Юргенс.

https://glavred.info/world/obkladyvali-vzryvchatkoy-zvezda-brata-2-rodom-iz-mariupolya-cinichno-splyasala-na-kostyah-ubityh-v-dramteatre-10502455.html Ссылка скопирована

Юргенс устроила на ТВ целое пропагандистское представление/ коллаж Главред, скриншоты из видео

Русские пропагандисты в своем цинизме пробили новое дно. В частности, они в тщетной попытке скрыть причастность армии оккупантов из РФ к уничтожению минувшей весной драматического театра в Мариуполе "достали из нафталина" скандально известную актрису Дарью Юргенс. И заставили ее озвучивать в эфире программы известного пропагандиста Бориса Корчевникова крайне циничные тезисы.

Юргенс, известная по роли путаны Мэрилин в печально известном шовинистическом фильме "Брат-2", будучи уроженкой Мариуполя (и, более того, дочерью артистов этого театра) устроила на ТВ целое представление ‒ правда, малоубедительное.

"Меня пугало – то, что люди там спрятались. То, что с ними так поступили. Люди писали: "Нас обкладывают взрывчаткой. Украинские военные нас обкладывают. Мы боимся, что нас могут взорвать" И их взорвали ‒ и они остались там навсегда", ‒ сглатывая лживые слезы, говорила на камеру Юргенс.

видео дня

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский пропагандист Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.