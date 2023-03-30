ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева

На войне в Украине был ликвидирован тезка российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Как сообщают российские паблики, он был членом террористической организации "ЧВК Вагнер"
"При выполнении боевой задачи в составе ЧВК погиб Соловьев Владимир Александрович (03.09.1980 г.р.) уроженец д. Гаревка", - говорится в мини-некрологе.
Примечательно, что даже россияне в комментариях под публикацией радовались смерти оккупанта.
"На одного алкаша преступника у нас стало меньше", "Не тот Соловьев, жалко", "Эх, опять не тот", "Бухал с 5 лет, мать избивал, воровал. Типичный герой", "Это не тот Владимир Соловьёв, к сожалению. Но и так неплохо", - писали под публикацией.
Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.
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