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Ободрит Путина и разожжет войну: в ЕС боятся победы Трампа - Politico

Анна Косик
4 ноября 2024, 16:19
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Европейские чиновники уже готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа на президентское кресло в США.
Трамп, Путин
Возвращение Трампа на президентское кресло может отразиться на Европе / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скриншот из видео

Главное:

  • Аналитики видят готовность Трампа к возвращению к власти
  • Победа Трампа может спровоцировать панику в ЕС
  • Кандидат от республиканцев, в случае победы, может разжечь торговую войну

Накануне президентский выборов в США, которые начнутся уже завтра, 5 ноября, европейское сообщество обеспокоено шансами на выигрыш представителя республиканской партии Дональда Трампа.

Как пишет Politico, никто не исключает победы кандидата в президенты Камалы Харрис, однако европейские лидеры рассматривают и сценарий, при котором в ЕС начнется "цунами".

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"Да, Европейский Союз уже пережил одно президентство Трампа, некоторые лидеры даже утверждают, что благодаря этому он стал сильнее. Но в европейских столицах формируется консенсус: возвращение главного разрушителя подбодрит президента России Владимира Путина, потенциально спровоцирует разрушительную торговую войну и разожжет политические разногласия на всем континенте", - говорится в статье.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Программный директор в США и Америке британского аналитического центра Chatham House Лесли Винджамури отметил, что второй срок Дональда Трампа может быть совсем другим, чем первый.

"Теперь он знает, кто, по его мнению, оскорбил его как на международной арене, так и "дома", и разработал с командой, которая его окружает, некоторые планы, как поставить их (европейских лидеров - Главред) на колени", - пояснил он.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Президентские выборы в США 2024 - последние новости

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в рамках предвыборной гонки упоминал Украину. В частности он заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией.

Ранее СМИ писали, что Киев опасается возможного президентства в США Дональда Трампа, при котором можно как выиграть войну с агрессором Россией, так ее и проиграть. Однако при президенте Камале Харрис может сохраниться подход администрации Байдена, что, как и при Трампе, может привести к давлению, направленному на достижение соглашения с Москвой.

Накануне Главред сообщал, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, победитель президентских выборов в США начнет действовать в вопросе российско-украинской войны еще до января, когда состоится официальная инаугурация.

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