УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он потеряет все": Фейгин рассказал, когда за Путина возьмутся российские элиты

20 февраля 2023, 08:55
Фейгин отметил, что уже сейчас в Кремле разгораются серьезные конфликты.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Владимир Путин, Марк Фейгин / скриншот, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в очень сложном положении из-за провалов армии РФ в Украине.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Фейгин считает, вероятное наступление оккупантов не будет успешным.

"Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не захватит новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все", – сказал Фейгин.

видео дня

Фейгин считает, что на настроения российской элиты оказывают влияние санкции, изоляция, проблемы с их капиталами и активами на Западе.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

"То есть, Запад создает ситуацию, при которой не нужно будет специально что-то делать. Элита сама может справиться с Путиным", - отметил Фейгин.

Также Фейгин отметил, что уже сейчас в Кремле разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ЧВК "Вагнер" и командованием армией РФ.

Также фейгин отметил, что российские элиты ожидают улучшения позиций российской армии на фронте, однако этого не произойдет, ведь партнеры и союзники Украины дали ясно понять, что "России ничего не светит в этой войне".

"У Путина нет выхода. Он стремительно двигается по очень узкому проходу, фактически бежит к пропасти и уже не может изменить курс", – сказал Фейгин.

Ранее аналитики Института изучения пришли к выводу, согласно которому главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лишился авторитета в глазах Путина после того, как не смог захватить Бахмут. После этого, полагают специалисты, глава Кремля в войне против Украины снова сделал ставку на военных.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что из-за провала по оккупации Бахмута Путин больше не доверяет Пригожину. По его мнению, Пригожин и Минобороны РФ продолжают противостояние с целью дискредитации друг друга.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Фейгин Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:55

"Он потеряет все": Фейгин рассказал, когда за Путина возьмутся российские элиты

08:43

Ядерная риторика Кремля - политический блеф: Запад един в поддержке Украинымнение

08:40

"Можем прислать ему водки": Зеленский потроллил фаната Путина Берлускони

08:11

Вооружения для России – переход "красной линии": США сделали Китаю жесткое предупреждение

08:09

"А почему пупок так высоко?": Киркорову отрезали животВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:29

Приднестровье нужно демилитаризовать: в Молдове заговорили о выводе российских войскВидео

07:12

ВСУ выбили танки, а для атак мало резервов: в ISW прогнозируют провал войск РФ на ЛуганщинеВидео

06:33

Зеленский – Китаю: передача вооружений России приведет к риску Третьей мировой войны

06:12

Этот год точно завершится нашей победоймнение

Реклама
04:15

"До конца февраля 400 тысяч оккупантов будут в Украине": Жданов рассказал о новом наступлении РФВидео

03:30

Вероятность отставки Шойгу: Пономарев рассказал о склоках в окружении ПутинаВидео

03:20

Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочкамиВидео

01:30

Вера Брежнева в мини-топе из бахромы засветила пышную грудь с нижнего ракурса

00:51

Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запретыВидео

19 февраля, воскресенье
23:59

"У Путина нет выхода, он бежит к пропасти": Фейгин рассказал о расколе в окружении диктатораВидео

23:31

Создаем уютный интерьер квартиры: 7 вещей, от которых нужно срочно избавиться

23:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

22:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

22:26

Террористку "ДНР" Корсу взорвали свои: в Сеть слили переговоры "Беса" с ФСБВидео

22:03

"Ситуация очень непростая": Зеленский срочно провел заседание Ставки в новом форматеВидео

Реклама
21:20

"Обсуждения будут продолжаться": в США назвали главное условие передачи ВСУ истребителей F-16Видео

21:01

Муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей

20:33

"Вагнеровцы" бегут с фронта малыми группами: оккупанты жалуются на массовое дезертирство

20:15

"Байден в Польше поставит Путину ультиматум": Фейгин рассказал о последнем шансе для диктатораВидео

20:03

В Польше выйдет адаптация популярного украинского сериала "Слуга народа"Видео

19:37

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

19:35

У РФ нет перспективы наземных наступлений: Пономарев объяснил, в чем главная опасностьВидео

19:27

Лучший выбор для немобилизованныхмнение

19:11

67-летняя глава клана Кардашьян-Дженнер обручилась с бойфрендом

19:01

Выбираем мастера маникюра: 5 признаков специалиста, от которого не захочется уходить

18:53

В Москве на концерте известного певца разъяренный россиянин устроил стрельбуВидео

18:43

"Идет подготовка к массированной атаке": Вениславский назвал опасные даты для украинцевВидео

18:08

Елена Зеленская откровенно призналась, что сказала бы Путину при встречеВидео

17:58

"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантовВидео

17:45

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причинуВидео

17:38

Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

16:56

Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в бояхВидео

16:55

РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

16:35

Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболистВидео

16:31

Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира ЗеленскогоВидео

Реклама
16:18

"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сынВидео

16:12

Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опросВидео

16:10

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его люди заливают в раковину

15:58

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

15:54

"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступлениеВидео

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять