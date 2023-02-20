"Он потеряет все": Фейгин рассказал, когда за Путина возьмутся российские элиты

Фейгин отметил, что уже сейчас в Кремле разгораются серьезные конфликты.

Владимир Путин, Марк Фейгин / скриншот, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в очень сложном положении из-за провалов армии РФ в Украине.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 каналу рассказал, что сейчас глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Фейгин считает, вероятное наступление оккупантов не будет успешным.

"Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не захватит новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все", – сказал Фейгин.

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Фейгин считает, что на настроения российской элиты оказывают влияние санкции, изоляция, проблемы с их капиталами и активами на Западе.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

"То есть, Запад создает ситуацию, при которой не нужно будет специально что-то делать. Элита сама может справиться с Путиным", - отметил Фейгин.

Также Фейгин отметил, что уже сейчас в Кремле разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ЧВК "Вагнер" и командованием армией РФ.

Также фейгин отметил, что российские элиты ожидают улучшения позиций российской армии на фронте, однако этого не произойдет, ведь партнеры и союзники Украины дали ясно понять, что "России ничего не светит в этой войне".

"У Путина нет выхода. Он стремительно двигается по очень узкому проходу, фактически бежит к пропасти и уже не может изменить курс", – сказал Фейгин.

Ранее аналитики Института изучения пришли к выводу, согласно которому главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лишился авторитета в глазах Путина после того, как не смог захватить Бахмут. После этого, полагают специалисты, глава Кремля в войне против Украины снова сделал ставку на военных.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что из-за провала по оккупации Бахмута Путин больше не доверяет Пригожину. По его мнению, Пригожин и Минобороны РФ продолжают противостояние с целью дискредитации друг друга.

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