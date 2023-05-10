УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИ

Мария Тупик
10 мая 2023, 15:21 обновлено 10 мая, 15:28
36
В 1942 году один из ветеранов записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал.
Путин на параде
Путин на параде / Коллаж Главред, фото: Агенство, скриншот

9 мая на параде в Москве президент России Владимир Путин сидел рядом с двумя ветеранами НКВД и КГБ. Как пишет российское оппозиционное издание Агентство, они ни дня не воевали против нацистских войск во Второй мировой войне.

По данным СМИ, справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото в кепке).

"В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944 году, его, в составе НКВД, отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории западной Украины". То есть он был в составе подразделений, действовавших против ОУН-УПА", - говорится в сообщении.

видео дня

"Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, на Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", — вспоминал Двойкин.

Слева от Путина сидел Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. К моменту начала боевых действий ему было всего пять лет, а к моменту окончания – 11 лет. Зайцева призвали на военную службу только в 1953 году. После окончания срочной службы он остался в армии, а в 1959 году начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал в оккупации советскими войсками Чехословакии. Он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции, захватившей здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу "Альфа".

На параде возле Путина сидели бывшие НКВДшники и КГБисты
На параде возле Путина сидели бывшие НКВДшники и КГБисты / Агенство

Смотрите видео, что происходило 9 мая в Москве:

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Читайте также:

парад Владимир Путин
Реклама

Главное за день

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – Подоляк

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – Подоляк

15:25 Политика
"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

14:10 Украина
Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

13:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:37

"Настоящая, трогательная, искренняя": Кароль побаловала фанатов фотосессией без косметики

15:25

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – ПодолякВидео

15:21

"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИВидео

15:16

Слухи подтвердились: Горняк впервые рассказала, когда именно рассталась с Остапчуком

15:15

Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:58

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

14:45

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме "Балтимор" сбили ракету

14:19

Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запретыВидео

14:10

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

Реклама
14:00

Украинцы атаковали "путинистку" Бузову в ШвейцарииВидео

13:57

$100 тысяч за "порешать вопрос": опубликовано скандальное видео с экс-разведчиком ЧервинскимВидео

13:57

Бойцы ВСУ разбили оккупантов России под Бахмутом: враг бежал и понес большие потериВидео

13:17

Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

13:13

Гороскоп на завтра 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

13:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая удивит

13:02

Вступление Украины в НАТО: Боррель заявил, что вопрос не на повестке дня ЗападаВидео

12:59

Наталья Валевская после развода встретила новую любовьВидео

12:39

"Путин очень рад": в Сети рассказали о тяжелой болезни ЛукашенкоВидео

12:36

200 тысяч на ремонт жилья: как украинцы через "Дію" могут получить денежную помощьВидео

12:23

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега сыграет в новом фильме Тима Бертона

Реклама
12:16

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

12:14

Патрушев вступил в игру: в Сети рассказали о реакции Путина на оскорбления ПригожинаВидео

12:07

Никогда не боялись ехать в Украину: Нино Катамадзе планирует переехатьВидео

12:05

Хотели поскорее вернуться домой: родственники рассказали подробности гибели саперов на Херсонщине

11:58

Как красиво поздравить с Днем мамы: искренние слова и душевные открытки

11:56

Принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске: у россиян истерика из-за поступка казаха на 9 мая

11:53

"Мерзкий маленький психопат": хорваты призвали остановить войну своей песней на Евровидении-2023Видео

11:21

Путин мог бы показать больше техники: разведка объяснила, почему парад в Москве прошел "по-бедному"Видео

11:17

Валюта по 40 грн: эксперт спрогнозировала, ждать ли скачков и галопа от курса доллараВидео

11:14

В июле украинцам увеличат пенсии: кому повезетВидео

11:06

Головоломка для самых упорных: только единицы смогут найти грустную панду за 10 секунд

10:27

Розы будут пышно цвести все лето: как приготовить лучшее удобрение из одного ингредиента

10:23

Часть украинцев могут остаться без пенсий в 2023 году: кому стоит опасатьсяВидео

10:14

В Украине часть переселенцев лишат выплат в 2-3 тыс. грн в месяц: кого это коснетсяВидео

10:13

В РФ заявили об "атаке" дронов на полигон в Воронежской области: 14 военных пострадали

10:00

Гороскоп на сегодня 10 мая 2023: Девам – неожиданный звонок, Рыбам – вещий сонВидео

09:46

У Украины есть все необходимое, чтобы освободить земли в границах 24 февраля 2022 года – Блинкен

09:40

Среди элит РФ назревает серьезный конфликт: Денисенко сказал, когда он взорвется

09:39

"Продолжение прошлогоднего страха": эксперт пояснил, чего боялись Путин и Кремль на параде в МосквеВидео

09:03

Повышение тарифа на электричество: принято ли решение и сколько придется платить украинцам

Реклама
08:44

Путин в речи на параде дал особый "сигнал": в ISW раскрыли план Кремля относительно войны в Украине

08:38

Оккупанты резво бежали из-под Бахмута: в ВСУ рассказали о разгроме двух рот и бригадной разведки РФВидео

08:13

Нытьё Пригожина следует делить на двое, а то и множить на нольмнение

08:12

Загадка на внимание: нужно найти синий резиновый круг в аквапарке

08:01

Пригожин сменил риторику и воспользовался 9 мая, чтобы высмеять "бункерного деда" - ISWВидео

07:49

Окончательного плана контрнаступления еще нет: Данилов сказал, как будет приниматься конечный вариант

07:40

Рейтинг знаков с сильной интуицией: астролог рассказал, из кого получаются лучшие ясновидящиеВидео

07:22

Нацгвардеец сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету Х-55: в МВД показали видеоВидео

06:44

США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – Politico

06:01

К 9 мая победа у Путина оказалась одна - притащил в Москву едва живого Лукашенкомнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять