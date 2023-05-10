"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИ

В 1942 году один из ветеранов записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал.

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Путин на параде / Коллаж Главред, фото: Агенство, скриншот

9 мая на параде в Москве президент России Владимир Путин сидел рядом с двумя ветеранами НКВД и КГБ. Как пишет российское оппозиционное издание Агентство, они ни дня не воевали против нацистских войск во Второй мировой войне.

По данным СМИ, справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото в кепке).

"В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944 году, его, в составе НКВД, отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории западной Украины". То есть он был в составе подразделений, действовавших против ОУН-УПА", - говорится в сообщении.

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"Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, на Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", — вспоминал Двойкин.

Слева от Путина сидел Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. К моменту начала боевых действий ему было всего пять лет, а к моменту окончания – 11 лет. Зайцева призвали на военную службу только в 1953 году. После окончания срочной службы он остался в армии, а в 1959 году начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал в оккупации советскими войсками Чехословакии. Он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции, захватившей здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу "Альфа".

На параде возле Путина сидели бывшие НКВДшники и КГБисты / Агенство

Смотрите видео, что происходило 9 мая в Москве:

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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