"Опасный прецедент": в МИД Беларуси отреагировали на резолюцию ООН

МИД Беларуси резко отреагировало на резолюцию ООН / "ВладТайм"

В МИД Беларуси оперативно отреагировали на резолюцию ООН по правам человека и сообщили, что документ является вмешательством во внутренние дела Беларуси и это противоречит уставу ООН.

Об этом в пятницу, 18 сентября, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщило информагентство ТАСС.

"Резолюция абсолютно надуманная. И должен сказать, что создается очень опасный прецедент для Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Макей напомнил, что в соответствии со ст.2 устава ООН она не должна вмешиваться во внутреннюю компетенцию того или иного государства.

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"Эта резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела Беларуси, потому что отдельные предложения предусматривают оценку ситуации в Беларуси, оценку итогов выборов, оценку поведения различных сторон и так далее, и тому подобное", - пояснил глава МИД Беларуси.

По его словам, что реакция официального Минска будет адекватной и он вместе с партнерами предпримет шаги по защите национальных интересов.

Макей подчеркнул, что Минск не приемлет попыток заставить белорусские власти вступить в диалог с оппонентами, которые, по его словам, никого не представляют. В настоящее время можно четко наблюдать попытки задействовать различные международные организации для оказания давления на Беларусь, отметил глава МИД.

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"К сожалению, из уст наших европейских партнеров мы слышим только лишь критику в адрес властей Беларуси. Они даже не утруждают себя попытками разобраться в реальном состоянии вещей, объективно оценить ситуацию. Как мы ни призывали делать это и в ходе телефонных контактов, и прямых контактов с коллегами, к сожалению, этого не происходит", - резюмировал он.

Как сегодня писал Главред, Совет ООН по правам человека на фоне массовых протестов в Беларуси принял важную резолюцию, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.

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