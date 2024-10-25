Оружие Польша не отдаст: Дуда ответил на запрос Украины о помощи

В Польше не готовы передавать Украине вооружение, приобретенное на средства налогоплательщиков.

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Дуда отклонил просьбу Украины о передаче закупленного Польшей оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский

Что сказал Дуда:

Польша не рассматривает возможности передачи Украине собственного вооружения

Есть сценарий, по которому Украине смогут предоставить южнокорейское оружие

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на просьбу Украины передать оружие, которое страна недавно купила у Южной Кореи. Он ответил, что такой сценарий не рассматривается его страной.

Как передает PAP, по словам Дуды, Польша потратила миллиарды злотых из карманов налогоплательщиков чтобы усилить безопасность и защиту страны. Поэтому передача именно этого оружия Украине невозможна.

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"Мой ответ был однозначен - пока я президент, мы не имеем возможности отдавать кому-то то оружие, которое мы закупили на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, которые в последние годы укрепляют безопасность Республики Польша", - заявил Дуда.

В то же время польский президент назвал сценарий, по которому Украина таки может получить вооружение. Если Южная Корея решит предоставить Киеву вооружение, то Польша будет готова его передать без потери собственных запасов оружия.

Что такое PAP? PAP - Polska Agencja Prasowa, Государственное информационное агентство Республики Польша. Является крупнейшим информационным агентством в Польше и основным источником информации о событиях в стране и за рубежом для всех средств массовой информации и государственных организаций. Основой деятельности агентства является поиск, обработка и публикация объективной информации, всесторонне освещает события в стране и мире, пишет Википедия.

Помощь Польши Украине - что известно

Напомним, что в польском МИД поддержали то, что украинским Вооруженным силам нужно предоставить разрешение использовать предоставленное Западом оружие для ударов по аэродромам на территории России.

Накануне президент Польши Дуда заявил, что одним из главных приоритетов Варшавы станет поддержка евроинтеграции Украины и политика "открытых дверей" для новых стран-членов во время председательства в ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Польша может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29. По словам главы МИД страны Радослава Сикорского, это будет реализовано, если страна будет иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

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