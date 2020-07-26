Стало известно, какую страну Евросоюза назвали лучшей для отдыха

Большинство туристов хотели бы отправиться в Испанию / Depositphotos

Туристы из Европы признали Испанию наиболее приятной и комфортной страной для проведения отдыха. Любителям путешествий нравится там из-за вкусной кухни, хороших пляжей и исторического наследия.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные опроса, проведенного в одной из социальных сетей.

Отмечается, на тему лучшей страны для отдыха высказались более 6 тысяч респондентов, большинство из которых отдали свои голоса испанской кухне, пляжам, историческим достопримечательностям и городам.Читайте также"Крах для туризма": Комаровский заговорил о новой опасности

Второе место заняла Италия. Европейским туристам нравится удобное географическое положение страны, ее история, культура и люди.

Кроме вышеуказанных стран, туристы также предпочитают отдых в Германии и Турции.

Ранее аналитики составили список самых безопасных стран для путешествий в 2020 году. В первую тройку вошли такие государства, как Катар, Тайвань и ОАЭ. Замыкают пятерку Грузия и Оман.

Напомним, Испания входит в десятку стран, где зафиксировано наибольшее количество прецедентов заражений коронавирусной инфекцией. По данным на 25 июля, в стране зафиксировано 272 420 заражений COVID-19.

Между тем в Украине показали онлайн-карту, на которой показаны, какие страны доступны украинцам для туристических визитов.