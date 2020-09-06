Отравление Навального: Германия приняла решение по обмену информацией с Россией

Хайко Маас заверил, что будут предоставлены все необходимые разрешения.
Власти Германии уже давно удовлетворили запрос о правовой помощи со стороны России в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Однако сейчас продолжаются обследования Навального в клинике "Шарите".
Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD.
По его словам, нет никаких причин не удовлетворять запрос российской стороны. Об этом немецкое правительство уже проинформировало российского посла.
Читайте такжеОтравление Навального: эксперт дал неожиданную оценку "боевой смеси" Новичка
"Сейчас идет обследование в берлинской клинике "Шарите". Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", - подчеркнул Маас.
Отметим, сегодня пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в якобы затягивании процесса рассмотрения ходатайства о предоставлении правовой помощи в деле Навального.
Отравление Навального:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.