Первая в списке: против любовницы Путина Кабаевой ввели новые санкции

Алина Кабаева санкции / twitter.com/alburov

Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и любовница диктатора Путина Алина Кабаева.

На официальном сайте правительства в санкционном списке Кабаева фигурирует под №1.

Новый список датирован 27 мая.

Под санкции Канады попали:

"Россельхозбанк";

"Инвестторгбанк",

управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций

управляющая компания Российской венчурной компании.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек, открывает "Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения".

Отметим, Алину Кабаеву ряд СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина. Некоторые даже сообщали о наличии у Кабаевой с Путиным совместного ребенка.

Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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