ЕС больно ударит санкциями по любовнице Путина Кабаевой - Bloomberg

Кабаева / Фото twitter.com/alburov

Европейский Союз предложил ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина.

Как сообщает Bloomberg, Кабаева возглавляет компанию, которая владеет долями почти во всех основных медиа России.

Как отмечает издание, в его распоряжении оказался проект санкций против России, который должен быть утвержден в ближайшие дни.

В документе, утверждает газета, присутствует National Media Group - холдинговая компания, владеющая долями почти во всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду. Возглавляет ее Алина Кабаева.

Согласно проекту документа, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

Как уточнило издание, список санкций против России должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться.

Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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