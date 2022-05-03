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Любовница Путина Кабаева вновь беременна: в России шокировали деталями

3 мая 2022, 19:00

Очевидно, Кабаева беременна не от Путина, пишут в России.

Путин и Кабаева
Путин и Кабаева / соцсети

Олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева, подозреваемая в любовных связях с кровавыми диктатором России Владимиром Путиным, может быть вновь беременна. Такая информация исходит от политического эксперта Валерия Соловья, который давно популярен в сети благодаря различным инсайдам якобы из Кремля.

Новость о вероятном "интересном положении" любовницы Путина он сообщил в Telegram-канале "GeneralSVR(reserv)" во вторник, 3 мая.

Своих источников Соловей не раскрывает, однако утверждает, что подобная информация имеет все шансы быть правдивой. На это якобы и намекает подавленное и слегка отрешенное состояние путина во время публичных появлений 2 мая.

Также он намекнул, что в случае, если беременность - правда, то отцом ребенка вряд ли окажется российский лидер.

"Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин, по словам очевидцев, выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет…", - пишут авторы канала.

Причину "подавленности" они видят в том, что, очевидно, Кабаева беременна не от Путина.

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Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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Владимир Путин Алина Кабаева
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