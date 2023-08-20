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Планы Путина провалились, часть России оказалась под ударом – разведка Британии

Андрей Ганчук
20 августа 2023, 11:45 обновлено 20 августа, 11:54
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Удары по Москве беспилотниками стали регулярными, руководство Военно-космических сил России находится под сильным давлением, пишут в разведке Великобритании.
Путин, дроны Москва
Путин не думал, что россияне так ощутят войну - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Удары дронов и ракет по территории России в последние месяцы заметно участились. Беспилотники бьют по Москве, летят ракеты по другим регионам страны-агрессора, а руководство Воздушно-космических сил страны-агрессора попало под серьезное давление из-за проблем с воздушной обороной западной части государства. Такие действия являются стратегически важными, поскольку директор Кремля Владимир Путин рассчитывал, что война почти не коснется россиян. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что в последние месяцы участились удары дронами и ракетами по территории РФ. Если по Москве бьют БПЛА, то по остальной части России наносятся удары ракетами С-200.

"Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве. Кроме того, участились сообщения о ракетных ударах по России зенитно-ракетных комплексов С-200. Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров снято с вооружения ПВО Украины, но сейчас оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - считают в разведке.

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Кроме того, в Минобороны Британии указали, что в такой ситуации весомому давлению подвержены ВКС РФ из-за проблем с прикрытием запада России с воздуха.

"Руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, скорее всего, находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью России", - полагают аналитики.

Также в разведке добавили, что удары по России крайне значимы, ведь Путин, когда полномасштабно вторгся в Украину, не думал, что война будет оказывать прямое давление на россиян.

"Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - подчеркнули в разведке Британии.

Удары по России

Ночью 18 августа дрон атаковал Москву. Прогремел взрыв в районе элитного делового центра Москва-Сити. Мэр столицы страны-агрессора России Собянин заявил, что ПВО якобы сбило дрон, а осколки упали в зону Экспоцентра.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко сказал, что ПВО не может защитить Москву от атак дронов, поскольку ее мощность, как и других вооружений РФ, является мифом.

20 августа в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. Оккупанты сказали, что БПЛА атаковал железнодорожный вокзал. В Москве из-за "опасности дронов" перекрывали два аэропорта – Внуково и Домодедово.

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