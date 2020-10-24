Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко

Американский чиновник отметил, что Беларуси никто из стран не угрожает.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с Государственным секретарем США Майком Помпео, в ходе разговора стороны оценили ситуацию с внешними угрозами.
Как сообщает в Telegram Пул Первого, который связывают с пресс-службой беларуского лидера, собеседники уточнили, что ситуация в мире после февральского визита госсекретаря в Беларусь значительно изменилась.
Во время разговора обсуждалась внутреннеполитическая обстановка и в Беларуси, и в США. Помпео заявил, что неизменно остается приверженцем суверенитета Беларуси.
По словам Лукашенко, в Беларуси сейчас ведется национальный диалог – так глава государства охарактеризовал протесты. Он добавил, что его главным союзником в настоящее время является Россия. Москва и Минск, констатировал Лукашенко, должны вместе реагировать на внешние угрозы со стороны Литвы, Польши или других стран. Помпео возразил, что от Литвы и Польши не следует ожидать угрозы, потому что ее нет.
В финале беседы Лукашенко пожелал победы действующему президенту США Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах.
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Протесты в Беларуси
13 октября лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила ультиматум режиму Лукашенко. Если президент Лукашенко до 25 октября не подаст в отставку и не выпустит политических заключенных, в стране начнется тотальная забастовка
По словам участника Координационного совета Беларуси Павла Латушко, оппозиция готовит акции, которые серьезно удивят власти и поставят под сомнение существование режима Александра Лукашенко.
Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону народа. Она заверила, что ответственность за действия режима Лукашенко грозит только тем лицам, которые причастны к разгонам массовых протестов.