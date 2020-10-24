Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко

Помпео позвонил Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с Государственным секретарем США Майком Помпео, в ходе разговора стороны оценили ситуацию с внешними угрозами.

Как сообщает в Telegram Пул Первого, который связывают с пресс-службой беларуского лидера, собеседники уточнили, что ситуация в мире после февральского визита госсекретаря в Беларусь значительно изменилась.

Во время разговора обсуждалась внутреннеполитическая обстановка и в Беларуси, и в США. Помпео заявил, что неизменно остается приверженцем суверенитета Беларуси.

По словам Лукашенко, в Беларуси сейчас ведется национальный диалог – так глава государства охарактеризовал протесты. Он добавил, что его главным союзником в настоящее время является Россия. Москва и Минск, констатировал Лукашенко, должны вместе реагировать на внешние угрозы со стороны Литвы, Польши или других стран. Помпео возразил, что от Литвы и Польши не следует ожидать угрозы, потому что ее нет.

В финале беседы Лукашенко пожелал победы действующему президенту США Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах.

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