Поражение РФ в борьбе за Украину и страх Запада перед войной: в США объяснили действия Москвы

Украина все ближе подходит к Западу, а политика России в отношении Киева потерпела поражение – дипломат / УНИАН

Россия работает над продвижением на арене мировой политики темы нерасширения Североатлантического альянса из-за усиления отношений Запада и Украины. Москва спешит, поскольку в Кремле видят провал своей политики по Киеву и потерю базиса для установления контроля над украинским государством. Поэтому россияне конструируют искусственные кризисы. Москва использует фактор страха Запада перед войной, чтобы мешать Альянсу принимать результативные решения. Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу.

В ходе Киевского форума по безопасности он рассказал о том, что Москва форсирует события из-за провала своей политики в отношении Украины и сближении страны с западным миром. Россияне формируют искусственные кризисы, так как теряют возможность для установления контроля над Киевом.

"Я думаю, что Россия спешит из-за того, что они знают, что их политика в отношении Украины потерпела поражение. Они переживают, что Украина все ближе подходит к Западу, она углубляет свои отношения с НАТО, с Евросоюзом. Речь идет даже о потенциальном членстве в будущем. И это заставляет их фабриковать кризисы, их изобретать, их вызывать, потому что они теряют основу для покорения Украины", - отметил Вершбоу.

Также он добавил, что заявления России о проблемах своей безопасности в связи с усилением интеграции Украины и НАТО, является только одной из причин. Москва пытается воспользоваться ситуацией, связанной со страхом Запада перед войной. РФ нагнетает обстановку и усиливает военную риторику, чтобы помешать Альянсу принимать рациональные решения.

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Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"Таким образом, они требуют, чтобы расширение НАТО было остановлено из-за того, что у них есть проблемы с безопасностью.История показывает, что это не так. Это одна из причин, почему они спешат. Кроме того, они хотят воспользоваться страхами Запада перед войной. Они постоянно накаляют эту ситуацию, эту риторику относительно войны, чтобы мешать НАТО принимать взвешенные решения", - подчеркнул Александр Вершбоу.

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Переговоры НАТО и России

Совет НАТО-Россия состоялся 12 января. По итогам переговоров генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что блок готов к дальнейшим переговорам с Москвой. Однако Альянс не поддерживает заявления россиян, направленные на блокаду дальнейшего расширения НАТО. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова в будущем могут вступить в коллективный блок безопасности Запада.

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу территориальной целостности этих стран и требует от Москвы вывести свои войска с оккупированных украинских, молдавских и грузинских территорий.

В Североатлантическом альянсе предупредили Россию о том, что если Москва пойдет на военную операцию против Украины, военно-политический блок усилит свое присутствие в Восточной Европе.

Россия обвинила НАТО в блокаде инициатив по снижению градуса напряжения ситуации. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин считает, что отношения Москвы и Альянса "находятся на критическом уровне".