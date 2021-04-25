Появились жуткие детали гибели подводной лодки ВМС Индонезии

Найдена задняя часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули, рассказали в ВМС Индонезии.
Подводная лодка KRI Nanggala-402 ("Нангала") была разорвана на три части, заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно. Найдены обломки, оторванные от основной части субмарины.
"Найдены части KRI Nanggala. Подводная лодка была разорвана на три части", - сказал Юдо Маргоно в ходе пресс-конференции в воскресенье, 25 апреля, передает CNN Indonesia.
Он уточнил, что найдена задняя часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули.
"Это корпус корабля, корма корабля. Он был отделен от основного корпуса, который деформирован", - раскрыл подробности адмирал.
По его словам, информация о расколе корабля была получена на основе мониторинга судном KRI Rigel, которое в воскресенье смогло установить подводный контакт вокруг первой позиции потопления KRI Nanggala. Контакт был получен на глубине 800 метров.
Затем контакт установило судно MV Swift Rescue. Компания Swift Rescue развернула дистанционно-управляемый подводный аппарат для дальнейшего наблюдения за подводным контактом, предоставленным KRI Rigel. Так на глубине 838 метров удалось обнаружить части подводной лодки.
Отметим, KRI Nanggala была построена в Западной Германии в конце 1970-х и является одной из пяти подлодок в ВМС Индонезии. Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.
Гибель подводной лодки ВМС Индонезии - о чем сообщалось ранее:
- Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали 21 апреля. Местные СМИ подчеркивали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит на три дня. На ее борту находилось 53 человека.
- 24 апреля пропавшую подводную лодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали на глубине 850 метров.
- Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Подводную лодку перевели из статуса "пропавшая" в статус "затонувшая".
- ВМС Индонезии признало погибшими всех членов экипажа.