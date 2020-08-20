Предложили убежище: Меркель, Макрон и Трамп поддержали Навального

Мировые лидеры поддержали Навального / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин готов оказать всю необходимую медпомощь главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, который впал в кому после отравления неизвестными веществами.

"Я надеюсь, что он (Навальный, – прим. Ред.) быстро поправится, и если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", – цитирует немецкого лидера DW.

Беседа состоялась на пресс-конференции во Франции после встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Он также предложил помощь в лечении Навального.

"Мы готовы оказать всякую возможную помощь – с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища. Мы чрезвычайно опечалены и обеспокоены этой ситуацией", – отметил Макрон.

Европейские лидеры потребовали расследования обстоятельств отравления политика.

Читайте такжеУ Навального развился отек мозга – СМИПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Белый дом следит за ситуацией.

Как сообщает Reuters, официальные лица США внимательно изучают ситуацию вокруг произошедшего с Навальным. Однако Трамп не стал давать никаких дополнительных комментариев о ситуации.

Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".