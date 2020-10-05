Президент Нагорно-Карабахской Республики обратился к Азербайджану

Араик Арутюнян обратился к Азербайджану / facebook.com/ArayikHarutyunian

Утром в понедельник, 5 октября, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян, о тяжелом ранении которого накануне заявил помощник Ильхама Алиева, выступил с обращением к Азербайджану.

Его заявление цитирует Telegram-канал WarGonzo.

По словам Арутюняна, из-за недавних обстрелов, которые были проведены в том числе по Степанакерту, карабахские военнослужащие будут вынуждены перенести боевые действия вглубь азербайджанской территории.

"Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения", — цитирует Арутюняна WarGonzo.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

4 октября пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян заявил, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян не был ранен в ходе вооруженного противостояния Азербайджана и Армении.

4 октября армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа.

4 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по электрической подстанции столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Эммануэля Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах. По его словам, ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.