Пригожин хочет бежать из России, вокруг него уже становится горячо - Кочетков

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин хочет снять с себя ответственность за провалы на фронте, поэтому он сыплет обвинениями.

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Александр Кочетков заявил, что Пригожин хочет бежать из РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин очень обидчив и мстителен. Поэтому глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который перешел к публичным оскорблениям лично хозяина Кремля, хочет покинуть Россию и спрятаться где-то в Африке, а потом снова вернуться к публичной деятельности, когда в России все немного утихнет. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, важно понимать, кто такой Пригожин.

"Это бывший зэк, причем по очень серьезным статьям. То есть не уклонение от неуплаты налогов, а разбой, ограбление, дела, связанные с наркотиками. Для таких людей даже в России фактически была прикрыта публичная деятельность (…) Война для таких как Пригожин и для него лично открыла эту дверь к публичности. Он от этого просто неистовствует – ему очень нравится быть публичным лицом, не из-за чьей-то спины что-то решать, а непосредственно выходить в эфир, чтобы все это обсуждали. То есть присутствует определенный нарциссизм, принимая во внимание то, что он зек и для него это было раньше невозможно. Соответственно, он переходит черту и говорит много того, о чем, вероятно, впоследствии пожалеет, если ему не удастся сделать то, что хочет", - объяснил эксперт.

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Кочетков добавил, что Пригожин хочет снять с себя ответственность за провалы на фронте. Мол, ему не дают боеприпасов, иначе он давно бы уже взял Львов.

"Виноваты все вокруг него - Шойгу, Герасимов, сейчас у него "соседи" на фронте, 72 бригада (72 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, - Главред) покинула позиции. Поэтому, мол, мы вынуждены тоже уйти, но это не мы проигрываем украинцам, а все остальные, которые нам сознательно или бессознательно мешают", - сказала аналитик.

При этом на самом деле Пригожин хочет бежать из России, так как у него хорошо развита "чуйка", и он понимает, что вокруг него уже становится горячо, ведь он наговорил лишнего.

"Поэтому он хочет спрятаться где-нибудь в Судане. Там очень интересная ситуация, потому что там продолжаются военные противостояния между регулярной армией и бывшим "ополчением". Наемники ЧВК "Вагнер" могут войти в тот конфликт, и Пригожин, кроме платы за это, может получить убежище и на время перебраться туда. А там его достать будет значительно труднее", - считает Кочетков.

Смотрите интервью Александра Кочеткова Главреду:

Ультиматум Пригожина Путину

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения минобороны РФ и 72-й бригады.

Также Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Эксперты Института изучения войны считают, что Пригожин воспользовался праздником 9 мая, который в стране-агрессоре РФ отметили убогим парадом на Красной площади, как возможностью высмеять российского диктатора Владимира Путина и подвергнуть сомнению его суждения.

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