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Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

Андрей Ганчук
2 сентября 2023, 14:12 обновлено 2 сентября, 14:23
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Структуры ЧВК Вагнер столкнулись с давлением ведомства Шойгу, из-за чего Евгений Пригожин вынужден был вернуться из Африки в Россию, пишут журналисты.
Пригожин, Шойгу
Пригожин приезжал в Россию из-за давления Минобороны на ЧВК Вагнер - СМИ / Коллаж скриншот YouTube

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин за несколько недель до своей гибели был вынужден вернуться на территорию агрессора России, поскольку столкнулся с давлением со стороны Минобороны оккупантов. Боевикам запретили использовать самолеты ведомства для перелетов и закрыли доступ к базам в Сирии. Вагнер рисковал остаться без логистики, поэтому Пригожин поехал решать эти вопросы.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник, ЧВК Вагнер столкнулась с рядом проблем: структурам боевиков запретили использовать самолеты Минобороны, а дальше закрыли для них доступ к авиабазе Хмеймим, которая была открыта еще в 2015 году – до официального заявления о присутствии российских оккупантов в Сирии.

У такій ситуації логістика Вагнер опинилася під загрозою, тому Пригожин змушений був вирушити з Африки до Росії. Пригожин вилетів до Москви, щоб урегулювати питання із ведомством Шойгу. Але 23 серпня його бізнес-джет зазнав аварії під Твер'ю за 50 кілометрів від резиденції Путіна.

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Гибель Пригожина

В России 23 августа разбился самолет с Пригожиным – руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все, кто был на борту, погибли. В России заявили, что на борту также был Дмитрий Уткин Вагнер.

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, считают аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, будущее ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Уткина похоронили 31 августа на Мытищинском кладбище в Московской области.

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Минобороны РФ Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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