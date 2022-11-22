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Пропагандисты РФ "похоронили" отца Путина за 10 лет до рождения диктатора

22 ноября 2022, 13:44

Владимир Спиридонович Путин якобы "погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо" во времена Второй мировой войны.

Владимир Путин
Владимир Спиридонович Путин действительно участвовал во Второй мировой войне, но выжил / Фото Википедия, сайт Кремля

Пропагандистский российский Первый канал показал в эфире сюжет, в котором говорилось, что отец диктатора Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин героически погиб во время Второй мировой войны - то есть за 10 лет до рождения нынешнего хозяина Кремля.

На очередное вранье пропагандистов обратили внимание в Twitter SOTA.

"Первый канал похоронил отца Владимира Путина в битве за Невский пятачок в годы блокады. Но президент России родился в 1952 году. В сюжете бегущей строкой было указано: "Об этом заявлял и Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо", - говорится в сообщении.

Пропагандисты РФ 'похоронили' отца Путина за 10 лет до рождения диктатора
Фото twitter.com/Sota_Vision

Справка. Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу реки Невы, которую удерживали военные Ленинградского фронта с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград.

Согласно открытой информации, Владимир Спиридонович действительно участвовал во Второй мировой войне с июня 1941 года. Сражался в составе 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии, защищая Невский пятачок, был тяжело ранен осколком в левую голень и стопу (17 ноября 1941), однако выжил.

В 1952 году у него родился сын - Владимир Путин.

Ранее Главред писал, в Санкт-Петербурге возле могилы Марии Шеломовой и Владимира Путина-старшего – родителей главы Кремля Владимира Путина – оставили послание. В нем говорится о безобразном поведении руководителя государства-агрессора.

Также в Санкт-Петербурге арестовали 60-летнюю местную жительница, которая оставила записку на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина. Против Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело. Что конкретно было в записке, доподлинно не известно. Но сама женщина говорит, что там пожелание сдохнуть.

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