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"Пожелала сдохнуть": в РФ арестовали женщину, которая оставила записку на могиле родителей Путина

12 октября 2022, 09:52

Ирина Цыбанева сходила на кладбище к могиле родителей российского диктатора 6 октября, а утром 10 октября к ней в квартиру пришел полицейский.

Ирина Цыбанева, Путин
Ирина Цыбанева пожелала Путину сдохнуть и была арестована / Фото УНИАН, Медиазона

В Санкт-Петербурге арестовали 60-летнюю местную жительница, которая оставила записку на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.

Против Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело. Что конкретно было в записке, доподлинно не известно. Но сама женщина говорит, что там пожелание сдохнуть, передает Медиазона.

Как сообщил сын женщины Максим, его мать сходила на кладбище 6 октября, а утром 10 октября к ней в квартиру пришел полицейский.

"Она долго не открывала, но он пообещал выломать дверь, и она открыла. Ее отвезли в 15:00 в 35-е отделение полиции. Там что-то долго мурыжили. В итоге до ночи она позвонила по телефону и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили", – рассказал Максим Цыбанев.

11 октября Ирину доставили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. По словам адвоката женщины, ее обвиняют по части 2 пункта "б" статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Следствие хочет, чтобы женщину взяли под стражу.

Суд не рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Ирине. Срок ее задержания продлили еще на 2 суток.

Как сообщал Главред, это не первый раз, когда на могиле родителей Путина оставляют послания. Ранее в Сети появились снимки с Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга. У могилы Марии Шеломовой и Владимира Путина-старшего была оставлена записка, в которой говорилось о том, что их сын "безобразно себя ведет".

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что россияне ментально застряли в 30-х годах прошлого века. По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет убивать украинцев не только ракетами, а холодом и голодом, поэтому оккупанты обстреливают ракетами украинские ТЭЦ.

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