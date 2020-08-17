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Кровавые протесты в Беларуси: сколько человек пропало без вести

17 августа 2020, 21:29

По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания.

минск беларусь протесты
Сколько человек пропало безвести во время протестов / Reuters

Во время массовых акций протеста в Беларуси без вести пропали 76 человек. Большинство из них - мужчины, женщин всего несколько.

Об этом сообщает издание TUT.by, которое создало сервис для поиска пропавших без вести.

Как отмечается, по некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания.

По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся в следственных изоляторах.

Также есть случаи, которые не попадают под привычную схему задержаний. Например, директор музея из Гродненской области, который пропал после работы.

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По данным беларусских силовиков, сегодня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД Беларуси удерживались 122 человека. Некоторые из них также до этого считались пропавшими, отмечают правозащитники. Этот список будет обновляться, поэтому есть вероятность, что список пропавших сократится.

Протесты в Беларуси

Напомним, массовые протесты в Беларуси 2020 начались 9 августа после президентских выборов. Много людей вышло на улицы после того, как стало известно, что в избирательной гонке с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Оппозиция Беларуси обвинила власть в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста. В Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский.

Позже власти Евросоюза не признали выборы в Беларуси и пригрозили стране новыми санкциями.

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