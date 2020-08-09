Баррикады и костры: на улицах Бейрута произошли стычки, много пострадавших

Манифестанты забрасывают полицейских камнями

В Бейруте сегодня вновь начались массовые акции протеста.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Стычки проходят в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов. Они пытаются оттеснить толпы протестующих от здания парламента, но их число увеличивается.

Манифестанты начали возводить на улицах баррикады из подручных материалов и жечь костры. Они забрасывают полицейских камнями и другими предметами.

Во время протестов 728 человек пострадали. Около 70 из них – полицейские. Один правоохранитель погиб. Масштабный митинг начался в субботу после обеда и перерос в столкновения с полицией.

Люди требуют отставки власти:

президента Мишеля Ауна,

спикера парламента Набиха Берри

премьер-министра Хасана Диаби.

Как писал Главред, вчера в центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции. Активисты требовали отставки правительства. В 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.