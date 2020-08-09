Баррикады и костры: на улицах Бейрута произошли стычки, много пострадавших

Стычки проходят в районе, в котором находится парламент Ливана.
В Бейруте сегодня вновь начались массовые акции протеста.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Стычки проходят в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов. Они пытаются оттеснить толпы протестующих от здания парламента, но их число увеличивается.
Манифестанты начали возводить на улицах баррикады из подручных материалов и жечь костры. Они забрасывают полицейских камнями и другими предметами.
Во время протестов 728 человек пострадали. Около 70 из них – полицейские. Один правоохранитель погиб. Масштабный митинг начался в субботу после обеда и перерос в столкновения с полицией.
Люди требуют отставки власти:
- президента Мишеля Ауна,
- спикера парламента Набиха Берри
- премьер-министра Хасана Диаби.
Как писал Главред, вчера в центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции. Активисты требовали отставки правительства. В 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.
Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.