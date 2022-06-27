Психические проблемы "бледной моли": психотерапевт назвала диагноз Путина

Владимир Путин / Reuters

Настоящая биография президента РФ Владимира Путина не соответствует той, которую распространяют официальные ресурсы РФ, рассказала психолог, психотерапевт Оксана Шершнева.

По ее словам, нынешний президент РФ не знал своего настоящего отца и в детстве подвергался насилию со стороны отчима.

При этом брошенный родителями Володя Путин воспитывался дедушкой с бабушкой. Впоследствии он попал в новую семью, жившую в Петербурге, где его так же сильно избивали.

"В результате психологическое насилие и отрыв от семьи заложили в мальчике неуверенность и нелюбовь к себе. А физическое насилие в случае с путиным открыло путь к тому, что он стал еще более жестоким по отношению к другим ", — объяснила психотерапевт.

Она уверена в том, что полученные в детстве психологические травмы стали основой для развития психопатического расстройства у нынешнего президента РФ.

Психолог напомнила о том, что Путин также подвергался издевательствам в институте, где однокурсники называли его "окурком" и "бледной молью".

Она пояснила, что получив реальную власть он принялся вымещать накопившуюся злобу на других.

Эксперт говорит, что психологическое заболевание привело к тому что президент РФ нуждается в новых жертвах.

"Гипернеуверенность в себе выливается в нарциссическое расстройство, а доведенная до крайности – в манию величия. Именно ее мы и наблюдаем у Путина. Подытоживая, можем сказать, что на самом деле президент России является психопатом с манией величия ", — добавила Шершнева.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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