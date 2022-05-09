"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в Украине

Эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в Украине / скриншот

Заявление Александра Лукашенко о том, что так называемая "спецоперация" в Украине затянулась, не является проявлением его сомнений.

Это игра, которая была направлена на Запад, чтобы против самопровозглашенного президента Беларуси не вводили санкции, заявил в эфире Апостроф TV белорусский общественный деятель, один из лидеров молодежного крыла Белорусского Народного Фронта, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Лукашенко сейчас на этом поводке, у него немного пространства для маневров. Никто ему уже не поверит. Его не воспринимают серьезно ни на Западе, ни в Украине. И сейчас говорить, что он сомневается, изменил свою позицию, не стоит. Конечно, это игра. Для Лукашенко сейчас очень важно, чтобы Запад не вводил против него санкции. Эти санкции уже достаточно больно бьют по самому Лукашенко и его окружению", - пояснил Вячорка.

По словам белорусского общественного деятеля, мнение Лукашенко по поводу войны в Украине не изменилось. Более того, за него многое решает президент россии владимир путин.

Читайте такжеЛукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине"Это интервью Associated Press, которое он вчера дал, он направил на Запад. Собственно, чтобы мы с вами обсуждали, будто бы у Лукашенко позиция изменилась, и у него появились какие-то сомнения. Ничего не появилось. Он говорит одно, думает другое. На самом деле, многое за него решает путин. Как только Лукашенко попытается вести собственную игру, путин вмешается и скажет ему, как нужно правильно действовать", - подчеркнул Вячорка.

Ранее Лукашенко ошарашил очередным заявлением. На сей раз ему примерещилась "польская угроза" для Украины, которая приведет к тому, что наше стране якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

Читайте также: