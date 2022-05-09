УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в Украине

9 мая 2022, 03:34

Лукашенко внезапно удивился тому, что "спецоперация" Путина затянулась.

Эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в Украине / скриншот

Заявление Александра Лукашенко о том, что так называемая "спецоперация" в Украине затянулась, не является проявлением его сомнений.

Это игра, которая была направлена на Запад, чтобы против самопровозглашенного президента Беларуси не вводили санкции, заявил в эфире Апостроф TV белорусский общественный деятель, один из лидеров молодежного крыла Белорусского Народного Фронта, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Лукашенко сейчас на этом поводке, у него немного пространства для маневров. Никто ему уже не поверит. Его не воспринимают серьезно ни на Западе, ни в Украине. И сейчас говорить, что он сомневается, изменил свою позицию, не стоит. Конечно, это игра. Для Лукашенко сейчас очень важно, чтобы Запад не вводил против него санкции. Эти санкции уже достаточно больно бьют по самому Лукашенко и его окружению", - пояснил Вячорка.

По словам белорусского общественного деятеля, мнение Лукашенко по поводу войны в Украине не изменилось. Более того, за него многое решает президент россии владимир путин.

Читайте такжеЛукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине"Это интервью Associated Press, которое он вчера дал, он направил на Запад. Собственно, чтобы мы с вами обсуждали, будто бы у Лукашенко позиция изменилась, и у него появились какие-то сомнения. Ничего не появилось. Он говорит одно, думает другое. На самом деле, многое за него решает путин. Как только Лукашенко попытается вести собственную игру, путин вмешается и скажет ему, как нужно правильно действовать", - подчеркнул Вячорка.

Ранее Лукашенко ошарашил очередным заявлением. На сей раз ему примерещилась "польская угроза" для Украины, которая приведет к тому, что наше стране якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

Читайте также:

viber
война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встречаГороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущееПолоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяНалетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится
Поддержите Главред

Последние новости

03:34

"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в Украине

03:05

Перелом 9 мая: астролог предупредила об опасности и назвала причину

02:34

Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд

02:03

С Днем победы красивые поздравления и душевные картинки

01:31

Украина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера МоскваВидео

Реклама
00:48

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условиеВидео

00:26

"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

08 мая, воскресенье
23:58

ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые боиВидео

23:53

Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна УкраиныВидео

23:25

"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

23:17

"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировалиВидео

22:58

Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

22:38

Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникойВидео

22:37

Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорванаВидео

22:22

Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствияхВидео

21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования МариуполяВидео

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

Реклама
20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

Реклама
17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять