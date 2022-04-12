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Путин может ликвидировать Лукашенко - военный эксперт

12 апреля 2022, 14:33

От Лукашенко нужно лишь политическое решение на отдачу приказа вооруженным силам Беларуси. Далее он становится проблемой для Путина по управлению войсками.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко стал помехой для Путина / Фото Reuters

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может принять решение ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы руководить Беларусью.

Такое мнение озвучил в интервью ТСН военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Беларусь – по сути, сегодня является марионеткой Российской Федерации, фактически она – уже составляющая РФ.

Военный эксперт объяснил, почему Лукашенко "петляет, как заяц", и не хочет открыто воевать против Украины. Дело в том, что на сегодняшний день от него нужно только политическое решение на отдачу приказа вооруженным силам Беларуси.

"Далее начинает работать механизм военного управления единого союзного государства, который они отработали во время учений Союзная решимость, которые состоялись перед вторжением в Украину. Фактически Лукашенко становится проблемой для Путина по управлению войсками, в том числе и белорусскими. Поэтому его нужно ликвидировать. Ликвидировав Лукашенко, Беларусь автоматически окажется в составе союзного государства", — подчеркнул эксперт.

Жданов считает, что встреча Путина и Лукашенко 12 апреля имеет целью заставить Беларусь открыто вступить в войну против Украины.

"Это серьезная угроза со стороны Беларуси. И это стало бы большой проблемой для Украины, если бы белорусская армия решилась нанести удар по большим городам по направлению Луцк и Львов", - сказал военный эксперт.

Как сообщал Главред, 7 апреля Лукашенко заявил, что Беларусь хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

Примечательно, что белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", - заявил Лукашенко.

Волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не стремится открыто вступать в войну России с Украиной, потому что возможно на него давит Запад. Не исключено, что ему пообещали не требовать его безусловной отставки, если он не будет слушаться Путина и не отправит свою армию воевать в нашу страну.

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