"Путин не любит Лукашенко": эксперт назвал неожиданного кандидата во власть

Новым премьер-министром Беларуси мог бы быть влиятельный российский бизнесмен, считает Станислав Белковский.
Российский политтехнолог Станислав Белковский оценил сценарий смены власти в Беларуси.
В эфире канала Украина 24 он рассказал, кого в Кремле могут видеть во власти Беларуси.
Эксперт не исключил, что новым премьер-министром мог бы быть влиятельный российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин.
"Это одна из крупнейших фигур белорусской экономики, глава российского холдинга Уралкалий. Он родился и учился в Минске и воспринимается как посредник между Лукашенко и бизнес-кругами России. Конечно, как российский бизнесмен он не может не ориентироваться в своей деятельности на Кремль", - уточнил политтехнолог.
Он также пояснил, что Мазепин является неформальным представителем Кремля на переговорах с Лукашенко во многих экономических и бизнес-вопросах.
Говоря о продолжающихся в Беларуси массовых протестах, политолог не согласился с мнением о том, что это является запрограммированным сценарием Москвы.
Читайте также"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко"Действительно Путин не любит Лукашенко и хотел бы заменить его другим лидером, но он не причастен к сценариям восстаний белорусского народа против надоевшего Лукашенко. Здесь есть совпадение интересов, но в то же время Путин не хочет видеть лидером Беларуси, например, Светлану Тихановскую или подчиниться воле белорусской революции", - уверен он.
Белковский добавил, что Путин не любит революции, не любит типы власти, источником легитимности которых является революция.
Напомним, ранее лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о планах по усилению давления на Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на ключевых предприятиях Беларуси.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.