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"Путин не любит Лукашенко": эксперт назвал неожиданного кандидата во власть

30 ноября 2020, 04:28

Новым премьер-министром Беларуси мог бы быть влиятельный российский бизнесмен, считает Станислав Белковский.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский оценил сценарий смены власти в Беларуси.

В эфире канала Украина 24 он рассказал, кого в Кремле могут видеть во власти Беларуси.

Эксперт не исключил, что новым премьер-министром мог бы быть влиятельный российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин.

"Это одна из крупнейших фигур белорусской экономики, глава российского холдинга Уралкалий. Он родился и учился в Минске и воспринимается как посредник между Лукашенко и бизнес-кругами России. Конечно, как российский бизнесмен он не может не ориентироваться в своей деятельности на Кремль", - уточнил политтехнолог.

Он также пояснил, что Мазепин является неформальным представителем Кремля на переговорах с Лукашенко во многих экономических и бизнес-вопросах.

Говоря о продолжающихся в Беларуси массовых протестах, политолог не согласился с мнением о том, что это является запрограммированным сценарием Москвы.

Читайте также"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко"Действительно Путин не любит Лукашенко и хотел бы заменить его другим лидером, но он не причастен к сценариям восстаний белорусского народа против надоевшего Лукашенко. Здесь есть совпадение интересов, но в то же время Путин не хочет видеть лидером Беларуси, например, Светлану Тихановскую или подчиниться воле белорусской революции", - уверен он.

Белковский добавил, что Путин не любит революции, не любит типы власти, источником легитимности которых является революция.

Напомним, ранее лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о планах по усилению давления на Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на ключевых предприятиях Беларуси.

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Протесты в Беларуси: что известно

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
Александр Лукашенко Станислав Белковский новости Беларуси протесты в Беларуси
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