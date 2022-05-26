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Путин опозорился: в госпитале вместо раненых военных встречался с подставными сотрудниками ФСО

26 мая 2022, 12:29

На кадрах вместо "раненых солдат ВС РФ" узнали сотрудников ФСО под прикрытием.

/ Скриншот

Президент России Владимир Путин и глава минобороны РФ Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве.

В палатах госпиталя он встретились с молодыми людьми в пижамах, которых пресс-служба Путина назвала "российские военнослужащие, раненые в боях на территории Украины".

Видео публикуют государственные СМИ. На кадрах одного из роликов Путин разговаривает с мужчиной в пижаме, который рассказывает о том, что у него растёт девятимесячный сын. Путин в ответ говорит: "Папой гордиться будет".

Обратим внимание, что на кадрах вместо "раненых солдат ВС РФ" узнали сотрудников ФСО под прикрытием.

При этом одного из молодых людей, которого в госпитале выдавали за раненого военного, ранее замечали среди простых людей во время других массовых мероприятий с участием Путина.

Напомним, ранее один из чиновников из окружения главы РФ посмеялся над Путиным.

В то время как президента РФ зачитывал с бумажки, что прожиточный минимум в россии поднимется до 13 919 рублей. И один из кремлевских чиновников, сидящих на галерке, язвительно прокомментировал эти слова фразой "Так много!".

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