Путин ответил на вопрос скандального Шнурова и высказался о матах

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы российского музыканта Сергея Шнурова в ходе большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Трансляция дистанционного общения Путина с журналистами велась на портале YouTube.

На вопрос Шнурова о том, почему российские хакеры в этот раз не "избрали" президентом Дональда Трампа и на какую должность он может рассчитывать после поражения, приютит ли его Путин, если Трамп попросит убежища, Путин ответил: "Это провокация, российские хакеры никогда не помогали избираться Трампу и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы и повод испортить отношения между странами, это был повод для того, чтобы не признавать Трампа президентом. Российско-американские отношения стали заложниками внутриполитических американских разборок. На мой взгляд, для США это плохо, но это их выбор, пусть делают, что хотят. Мы исходим из того, что новый президент США [Байден] – человек опытный, и во внутренней, и во внешней проблемах, и рассчитываем, что часть проблем при нем решится. Трампа трудоустраивать нет необходимости, за него проголосовало 50% и большая база поддержки, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни США".

Отвечая на вопрос Шнурова, как жить простому русскому человеку, не используя ненормативную лексику, президент РФ Путин предложил заменять все ругательства словом "редиска" и поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал маты во время их общения.

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Напомним недавно Шнуров стал генеральным продюсером RTVI.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров вступил в партию Роста России, и станет ее №1. Источники ресурса Медуза сообщили, что администрация президента РФ хочет зарегистрировать десяток новых партий для создания видимости конкуренции на следующих выборах в Госдуму. Отмечается, что Шнуров вступил в Партию роста по прямому указанию из АП Путина.