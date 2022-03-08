"Путин попал в ад..." - экс-посол рассказал популярный среди политиков Европы анекдот

Владимир Путин / Reuters

Экс-посол Украины при Европейском Союзе, дипломат Дмитрий Елисеев рассказал анекдот, который на данный момент популярен в политикуме стран ЕС.

Он отметил, что этот анекдот является показательным и открывает всю суть, сообщил Елисеев в интервью радио НВ.

Путина после смерти отправили в ад. Но поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в Москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:

- Крым наш?

- Да, Крым наш, – ответил бармен.

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- А Донбасс наш?

- Да, Донбасс наш.

- Ну, а Киев тоже наш?

- Конечно, тоже наш.

- Путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:

- А сколько я должен заплатить?

- 100 гривен.

Елисеев отметил, что за нашей спиной – весь демократический мир и правда на нашей стороне. Он подчеркнул, что Украина не только объединила европейские силы, но и придала новое дыхание НАТО.

"Украина даже пробуждает Европейский Союз, поскольку сейчас в нем начались действительно дискуссии по поводу предоставления перспективы членства Украине. Думаю, что, с одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, очень досадно, что мы завоевываем это ценой трагических потерь тех героев, которые отдают жизнь не только за Украину, а за весь цивилизованный мир, в том числе и за НАТО, за ЕС. Поэтому наши партнеры должны это понимать", - подытожил Елисеев.

Ранее Главред писал, что резолюцию над предоставлением статуса кандидата на членство в ЕС Европарламент поддержал подавляющим большинством.

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