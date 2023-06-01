Путин построил в Подмосковье "царское село" с дворцами для родственников – СМИ

Дочери диктатора, выходя замуж, получали в качестве приданого элитную недвижимость

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Владимир Путин построил "царское село" в Подмосковье / сайт Кремля, proekt.media

Российский диктатор Владимир Путин построил в Подмосковье своеобразное "царское село" для своих родственников.

Жилой комплекс расположен вокруг официальной резиденции президента РФ в Ново-Огарево к западу от Москвы, говорится в расследовании издания Проект.

Более чем за 20 лет властвования Путин перестроил эту резиденцию на свой вкус и даже разжился секретной железной дорогой.

Кого Путин поселил в "царском селе"

Дочери диктатора Мария и Екатерина, выходя замуж, получали в качестве приданого элитную недвижимость недалеко от официальной резиденции президента РФ. При этом как само собой разумеющееся они пользовались государственными услугами.

При этом формально дворец младшей дочери Путина Екатерины после свадьбы записали на ее мужа Кирилла Шамалова. Бывшая жена Путина Людмила тоже поселилась рядом с президентской резиденцией. Несмотря на развод она также обзавелась элитным жильем, которое также записали на Шамалова.

При этом объекты недвижимости путинских родственников находятся близко от его резиденции в Ново-Огарево – буквально в 10 минутах пешком.

Кроме того, своеобразный зиц-председатель путинской семейки Шамалов также владеет огромным участком в 15 минутах езды от основного дома — в селе Знаменское. Стоимость объекта оценивается как минимум в 6 млрд рублей.

Активы переписали на друга детства Путина

Журналисты отмечают, что после развода с дочкой Путина Шамалов лишился всей своей недвижимости в "царском селе". Все эти объекты перешли в собственность АО "Коралл", которое, как выяснили журналисты, принадлежит близкому другу Владимира Путина олигарху Аркадию Ротенбергу.

В то же время экс-зять Путина Шамалов взамен получил "откупные" в размере 2,3 млрд рублей.

"Этот отъем, как и многие другие операции в интересах Путина, проходил при помощи денег, накопленных в западных банках. 2 октября 2019 года "Коралл" получил на свой счет 2,37 млрд руб. из Швейцарии. Почти все эти деньги — 2,35 млрд — компания сразу же перевела на личный счет Шамалова по договору купли-продажи недвижимости", – пишет издание.

Журналисты добавили, что во время массированной атаки дронов на Москву 30 мая маршрут полета беспилотников проходил достаточно близко от Ново-Огарево и "царского села".

Смотрите видео - Путин построил под Москвой "царское село":

Ранее в Абхазии местные жители вышли на акции протеста из-за передачи России усадьбы в Пицунде, которую хотят перестроить в резиденцию Владимира Путина.

В Сухуме прошли протесты: жители выразили желание сохранить национальный заповедник во владении Абхазии. Демонстрация закончилась столкновениями митингующих с полицейскими и личной охраной Бжании.

Напомним, ранее появились подробности строительства в Карелии возле Ладожского озера роскошной резиденции президента России Владимира Путина.

Как говорится в расследовании OCCRP и Медузы, которые получили доступ к документам строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг имения, дом назывался "хижина рыбака" и задумывался как двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже скорее на дом приемов.

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