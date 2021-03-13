Путин "прикрыл" захват Крыма конфликтом на Донбассе

Владимир Путин нашел причину, по которой захвачен украинский Крым / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что решил жестко действовать относительно Крыма в 2014 году, поскольку опасался возникновения такого же конфликта, какой сейчас есть на востоке Украины.

РФ организовала "референдум" в Крыму, чтобы "предотвратить подобное развитие событий", рассказал российский лидер в новом фильме ведущего и сценариста Андрея Кондрашова, отрывок которого вышел в эфире канала Россия 24.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем на Донбассе…", – заявил Путин.