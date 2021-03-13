Путин "прикрыл" захват Крыма конфликтом на Донбассе

Президент утверждает, что Россия в 2014-м действовала по Крыму "на опережение".
Президент России Владимир Путин заявил, что решил жестко действовать относительно Крыма в 2014 году, поскольку опасался возникновения такого же конфликта, какой сейчас есть на востоке Украины.
РФ организовала "референдум" в Крыму, чтобы "предотвратить подобное развитие событий", рассказал российский лидер в новом фильме ведущего и сценариста Андрея Кондрашова, отрывок которого вышел в эфире канала Россия 24.
"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем на Донбассе…", – заявил Путин.
- Напомним, отношения между Украиной и РФ испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в Россию и попросиль Кремль ввести войска в Украину.
- Поcле этого РФ начала агрессию против украинского государства.
- В 2014 году Россия захватила Крым, и присвоила полуостров якобы по итогам "референдума". Украина и западные страны не признали российский "референдум" и считают полуостров украинской территорией.
- Потом на Донбассе боевики, которых поддержала РФ, захватили ряд населенных пунктов и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Автор: Екатерина Присяжнюк