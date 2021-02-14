Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы

Отчуждение территорий РФ запрещено поправками в Конституцию - Путин / Reuters

Россия готова развивать сотрудничество с Японией, однако Москва в процессе реализации договоренностей по Южным Курилам не намерена предпринимать каких-либо мер, которые противоречат Конституции страны. Принятые поправки к Основному закону не предусматривают вопрос отчуждения российских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях Москвы и Токио в контексте территориального спора двух государств, сообщает ТАСС.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", - сказал глава РФ.

По его словам, отчуждение российских территорий запрещено поправками, которые были внесены в Конституцию России, а вопрос дальнейшего развития российско-японских отношений должен прояснить глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация", - подчеркнул Путин.Читайте такжеСША могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ

Напомним, в январе премьер-министр Японии Ёсихиде Суга заявил, что в Токио выступают за окончательное разрешение вопроса принадлежности Южных Курил. Япония намерена вести переговоры с Россией в рамках ранее достигнутых договоренностей с возможностью заключения договора.

Спор Японии и России за Южные Курилы