Путин разочаровал Горбачева: Венедиктов рассказал о реакции бывшего президента СССР на войну

Венедиктов рассказал о реакции бывшего президента СССР на войну / скриншот

Последний президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что российский диктатор Владимир Путин уничтожил все его наследие, развязав войну против Украины.

Его близкий друг, российский журналист Алексей Венедиктов в интервью Forbes Russia рассказал, что Горбачев разочарован и полностью осознает, что происходит.

"Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева", – заявил журналист.

Венедиктов также отметил, что когда Горбачев возглавлял СССР в 1985-1991 годах, в Европе насчитывалось четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.

Читайте такжеКитай не поможет Путину, он нашел выгоду в войне - дипломат"Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 тысяч человек", - сказал он.

Как сообщал Главред, грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, то его непременно убьют свои же. Свои убеждения артист аргументирует историей РФ, в которой, по его словам, было немало таких "случайных смертей".

Ранее в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что когда в России ситуация станет катастрофической, найдутся люди, которые ликвидируют или арестуют Владимира Путина и "принесут его в подарок коллективному Западу".

Читайте также: