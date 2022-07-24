Путин разочаровал Горбачева: Венедиктов рассказал о реакции бывшего президента СССР на войну

Горбачев разочарован и полностью осознает, что происходит, пояснил журналист.
Последний президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что российский диктатор Владимир Путин уничтожил все его наследие, развязав войну против Украины.
Его близкий друг, российский журналист Алексей Венедиктов в интервью Forbes Russia рассказал, что Горбачев разочарован и полностью осознает, что происходит.
"Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева", – заявил журналист.
Венедиктов также отметил, что когда Горбачев возглавлял СССР в 1985-1991 годах, в Европе насчитывалось четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.
Читайте такжеКитай не поможет Путину, он нашел выгоду в войне - дипломат"Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 тысяч человек", - сказал он.
Как сообщал Главред, грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, то его непременно убьют свои же. Свои убеждения артист аргументирует историей РФ, в которой, по его словам, было немало таких "случайных смертей".
Ранее в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что когда в России ситуация станет катастрофической, найдутся люди, которые ликвидируют или арестуют Владимира Путина и "принесут его в подарок коллективному Западу".
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