"Путин стал человеком в клетке": в Британии жестко раскритиковали диктатора

Владимир Путин / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будет отправлено больше летального вооружения для противостояния российской агрессии и жестко раскритиковал президента РФ Владимира Путина.

Как пишет Sky News, Уоллес заявил, что Россия стала "меньшей страной" в результате вторжения в Украину.

"Президент Путин уже не та сила, которой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам построил", - сказал он.

Министр сказал, что российские силы, похоже, перегруппировываются и переключают свое внимание на юг и восток Украины.

"Мы уже видели это раньше. Ситуация всегда ухудшается. Это приводит к большему количеству атак на гражданских", - сказал он.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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