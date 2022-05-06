Путин все еще гонит солдат-срочников воевать с украинцами - украинская разведка

Путин, срочники / коллаж ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять солдат срочной службы на войну в Украину. Об этом сообщили представители Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы"", - говорится в сообщении.

По информации ГУР в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы.

"На сегодняшний день 98-я дивизия оккупантов участвует в боях на территории Харьковской области", ‒ говорят украинские офицеры.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 134,5 тысячи человек. Весенний призыв проходит на фоне войны с Украиной. В российском Минобороны заверяют, что призывники не будут направляться в горячие точки.

Призывная кампания началась 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 134 500 человек.

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